Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli ilaçlar ve çeşitli tütün mamulleri dahil çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda cinsel içerikli ilaçlar, tütün mamulleri ve sigara doldurma makineleri başta olmak üzere çok sayıda kaçak ürüne el koydu. Operasyonda toplam 3 bin 375 adet cinsel içerikli ilaç, 630 adet cinsel içerikli gıda, 66 bin 400 adet boş makaron, 16 bin 840 adet dolu makaron, 4 bin 102 adet sigara sarma kağıdı, 41,5 kilogram tütün, 93 adet puro ve 13 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında TCK 186, 4733 ve 5607 sayılı kanunlar çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.