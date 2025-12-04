Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalarda 383 bin adet dolu ve boş makaron, 50 kilogram tütün, 3 adet sigara sarma makinesi, 1 bin 406 paket gümrük kaçağı sigara, 150 adet gümrük kaçağı puro, 200 adet elektronik sigara kartuşu, 178 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara likiti, 3 adet elektronik sigara filtresi, 4 adet ısıtmalı tütün cihazı, 1 bin 462 adet sigara sarma kağıdı ve 1 şişe el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA