Marmara Denizi’nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Süleymanpaşa kıyılarında balıkçı tekneleri iki gündür denize açılamadı, büyük tonajlı bazı gemiler ise Tekirdağ açıklarına demirledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında iki gündür aralıksız devam eden lodos fırtınası, denizde görüşü ve seyir güvenliğini olumsuz etkiledi. Balıkçı barınaklarında bekleyen tekneler, dalgalar sebebiyle sefer gerçekleştiremedi. Kıyıda oluşan rüzgar, kıyıya yakın seyreden büyük tonajlı bazı ticari gemiler de fırtınanın etkisiyle Tekirdağ açıklarına demirleyip beklemeye geçti.