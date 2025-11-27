Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü "Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında 8 kızıl geyiği daha Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda doğaya saldı. Böylece bu yıl içinde doğaya salınan kızıl geyik sayısı 15’e ulaştı.

Doğal yaşamı koruma ve geliştirme vizyonu doğrultusunda yürütülen projenin ikinci salım töreni, Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

"2025’te 15 geyiği doğayla buluşturduk"

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, projenin yeşil şehir anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı. Geçen sene 15 kızıl geyik salımı yaptıklarını hatırlatan Baraçlı, "Bu sene de 15 geyiği doğayla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki yıl da 10 geyik salarak Kocaelili hemşerilerimize Kuzuyayla ve Kartepe’de doğayı farklı bir boyutta deneyimleme fırsatı sunmuş olacağız. Bu gerçekten çok değerli bir proje. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye’yi buraya bekliyoruz" dedi.

Toplam hedef 40 kızıl geyik

Proje kapsamında geçen yıl 15 kızıl geyik doğaya salınmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen iki aşamalı salım ile 15 geyik daha Samanlı Dağları’ndaki ekosisteme kazandırılmış oldu. Önümüzdeki yıl yapılacak salımla birlikte toplamda 40 kızıl geyiğin bölgede yaşaması hedefleniyor.

Doğaya salınmadan önce kapsamlı sağlık taramalarından geçirilen geyikler, GPS tasmalar ve fotokapanlarla izlenerek hareket alanları ve davranışları kayıt altına alınıyor. Projenin, bölgenin ekoturizm potansiyelini güçlendirerek yaban hayatı çeşitliliğini artırması bekleniyor.