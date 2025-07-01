Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi kıyısında nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru yavrusu kameralara takıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı sahil bandında dolaşan bir vatandaş, deniz kıyısında hareket eden küçük bir canlıyı fark etti. Yaklaşınca bunun bir su samuru yavrusu olduğunu anlayan kişi, hemen cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Genellikle insanları görünce kaçan bu tür, bu kez şaşırtan bir davranış sergileyerek kameraya doğru yürüdü. Meraklı halleriyle dikkat çeken su samuru yavrusu, bir süre sonra gözden kayboldu.