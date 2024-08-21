Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gece yarısı bir kişi, pencereden evin içine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Cinayete kurban gidin şahıs toprağa verilirken, polis teslim olan cinayet şüphelisi tutuklandı.

Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkiinde gece meydana gelen olayda İbrahim K., Okay A. ve Fırat Irmak, evde oturduğu esnada kimliği belirsiz kişiler iddiaya göre camdan pompalı tüfekle ateş etti. Silahtan çıkan mermilerin başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Fırat Irmak (35) olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan İbrahim K. ve Okay A. ise yaralanmadı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Irmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Irmak’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı ön otopsinin ardından Irmak’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çerkezköy polisi olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olayda hayatını kaybeden Fatih Irmak, dün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Türbedere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Cinayet zanlısı olarak aranan Sercan D. de, Fırat Irmak’ın cenaze namazı esnasında saklandığı yerden polise teslim olmayı kabul etti. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayette kullanılan silahı arıyor.