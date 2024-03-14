11 ayın sultanı Ramazan Ay’ının başlamasıyla Tekirdağ’da denetimler başladı.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik olarak Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçede Ramazan ayı münasebetiyle işletmelerde sıkı denetimde bulundu. Özellikle Marketlerde satılan ramazan kolileri, fırın, pastane, şuruplu tatlı ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimler artırıldı.

Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması için Tekirdağ’da faaliyet gösteren, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun verdiği yetkiyle resmi kontrol görevlilerince yürütülüyor.

Ramazan ayı nedeniyle Tekirdağ’da fırın, kasap ve market denetimlerine katılan İl Müdürü Oktay Öcal, "Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle gıda denetimlerimizi sıklaştıracak ve çalışma arkadaşlarımızla sahada olacağız. Özellikle; ’Ramazan Paketi’ adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edilmektedir. Ayrıca Gıda hareketliliğinin arttığı Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları ALO GIDA 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliğini artıracaktır” dedi.