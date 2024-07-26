Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çeşitli operasyonlarda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde M.K. isimli şahsın üzerinde 4 gram esrar bulundu.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde A.K. isimli şahsın işyerinde yapılan incelemeler sonucunda 25 adet (6 bin 250 gram) bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Malkara Camiatik Mahallesi’nde H.O. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 6 bin 500 adet dolu makaron, bin 600 adet boş makaron, 6 kilogram açık tütün, 126 adet bandrolü bozulmuş puro ve 100 gram bandrolsüz pipo tütünü ele geçirildi.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.