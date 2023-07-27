Tekirdağ’ın Çorlu ve Şarköy ilçelerinde bonzai, esrar, metamfetamin ve kenevir ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde K.S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının duyumu üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurları harekete geçti. Şüpheliden ve adreste yapılan aramada 2 gram bonzai, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Şarköy ilçesinde de E.E. isimli şahsın evinde kenevir bitkisi ektiğinin tespiti üzerine jandarma ekiplerince yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.