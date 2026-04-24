Tekirdağ'da düzenlenen interaktif Almanca çocuk atölyesinde 4-6 yaş grubu minikler hem eğlenerek dil öğrendi hem de Almanya'daki yaşıtlarıyla bayram coşkusunu paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik kültürlerarası bir etkinlik gerçekleştirildi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dil Eğitim Merkezi (Türk-Macar Kültür Evi)'nde düzenlenen 'İnteraktif Almanca Çocuk Atölyesi' yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte 4-6 yaş grubundaki çocuklar, interaktif uygulamalar eşliğinde Almanca ile tanıştı. Gün boyu süren programda minikler Almanca şarkılar söyleyip oyunlar oynarken, boyama etkinlikleri ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Program kapsamında Tekirdağlı çocuklar ile Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan bir kreş arasında da özel bir etkileşim sağlandı. Karşılıklı gönderilen ses kayıtları ve bayram mesajları sayesinde çocuklar, farklı ülkelerdeki yaşıtlarıyla iletişim kurarak 23 Nisan'ın birleştirici ruhunu deneyimledi.

Etkinliğe akademik destek veren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melda Keser de çalışmalara katılarak çocukların dil gelişimine katkı sundu.

Etkinlik sonunda miniklere çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtılırken, program hem eğitici hem de eğlenceli yönüyle katılımcılardan tam not aldı.