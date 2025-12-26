Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonu olan TEKNOFEST 2025 çerçevesinde elde edilen başarı sonrası Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi'nde Türkiye Roket Kategorisi 2025 Türkiye Şampiyonluğu Ödül Töreni düzenlendi. Programa öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri katıldı. Tören, öğrencilerin roketi tasarlama ve üretme sürecini anlatan video gösterimiyle başladı.

Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen Robolig Yarışması'nda ise yine aynı okuldan Robolig Kızıl Pençe Takımı Türkiye beşincisi olma başarısı gösterdi. Elde edilen dereceler, Tekirdağ'ın bilim ve teknoloji alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir hamle gerçekleştirdiğini vurgulayarak, insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla dünyanın dikkatini çeken bir noktaya gelindiğini ifade etti. Savunma sanayisinde elde edilen ihracat rakamlarının her geçen yıl arttığını belirten Vali Soytürk, bu başarının arkasında Türk mühendislerinin emeği ve azmi olduğunu söyledi. Tekirdağ'da da savunma sanayine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Soytürk, SAHA İstanbul ile kurulan iş birliklerinin kent sanayisine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Vali Soytürk, Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencilerinin ortaya koyduğu başarının gurur verici olduğunu belirterek, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının geleceğe umut verdiğini ifade etti. Öğrencileri, öğretmenleri ve emeği geçen hayırseverleri tebrik eden Soytürk, gençlere çalışmayı ve üretmeyi bırakmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Program, dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapılması ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.