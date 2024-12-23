Konferans, Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy’un açılış konuşması ile başladı. Tınmazsoy konuşmasında, “Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak, beceri kazandırma ve istihdama yönelik eğitim programlarımızla bu yıl 780 kişiye birebir eğitim olanağı sunduk ve Cevher Hibe Programı ile 2800 doğrudan faydalanıcıya ulaştık. XReation of Future Projesi ile de sürekli gelişen ve değişen dünyada geleceğin mesleklerine odaklandık. Yaptığımız ihtiyaç analizleri sonucunda oluşturduğumuz müfredat kapsamında toplamda 140 kişiye toplam 1160 saat eğitim verdik. AR/VR/XR tasarımcısı yetiştirmeyi hedeflediğimiz bu program, eğiticilere verdiğimiz eğitimlerimiz ve kurduğumuz çevrim içi eğitim platformu ile yaygınlaşmaya devam edecek” dedi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, konferansta aynı zamanda XReation of Future Projesi kapsamında geliştirilen iş birliklerinin ve elde edilen önemli çıktıların altını çizdi. Proje çerçevesinde, bir çevrimiçi eğitim platformu oluşturularak, VR/AR/XR tasarımı konusunda kapsamlı eğitimler ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunuldu. Ayrıca, Coşkunöz Eğitim Vakfı’nda bir adet laboratuvar ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde bir adet eğitim uygulama alanı kurularak, teorik bilgilerin pratikle pekiştirilmesi sağlandı. Öğretmen ve akademisyenlere yönelik eğiticilerin eğitimi programı düzenlenerek, eğitim alanında da yaygın ve sürdürülebilir etki sağladı. İş arayanlar için VR/AR/XR Tasarımcısı Sertifika Programı ile geleceğin teknolojileri alanında gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflendi. Üniversite ve meslek lisesi öğrencileri için de düzenlenen VR/AR/XR Tasarımcısı Eğitim Programı ile gençlere yeni beceriler kazanma fırsatı sunuldu.

Proje kapsamında işverenler, profesyoneller ve STK’lara yönelik bilinçlendirme konferansları düzenlenerek, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin iş dünyasında nasıl kullanılabileceğine ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bilgiler sunuldu. Eğitim alan kişilerin bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri için Proje Yarışması düzenlendi. Konferansın sonunda yarışmada kendi kategorilerinde 1. olan katılımcılara ödülleri verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) müfredat öneri raporu hazırlanarak, eğitim sistemine bu teknolojilerin entegrasyonu için önemli adımlar atıldı. Projenin kapanış konferansında, birbirinden kıymetli konuşmacılar, teknolojinin geleceği ve toplum üzerindeki etkileri üzerine görüşlerini paylaştı.

“Cassandra Damgası” adlı konuşmasıyla Veri Bilimci ve Akademisyen Doç. Dr. Şebnem Özdemir, “XR ve AI İş Birliğinde Artırılmış İnsan’’ konulu konuşmasıyla Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asım Evren Yantaç, “Beyin, Yaşamı Anlamak ve Anlamlandırmak İçin (Uygarlık Değiştirici) Bir Model Olabilir mi?” başlıklı sunumuyla da Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, AR/VR/XR teknolojileri de dahil olmak üzere; genel olarak tüm teknolojilerin insan yaşamı üzerindeki etkileri, çalışanların ve şirket yönetimlerinin teknoloji entegrasyonu konuları üzerine değerli paylaşımlarda bulunuldu.