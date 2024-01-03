50 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü Kartepe Teleferik hattının son durağı Kuzuyayla’ya otopark yapımı için çalışmalar devam ederken 4 kilometrelik yol ise asfaltlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik hattının son durağı Kuzuyayla’ya Yol Bakım Timi tarafından otopark yapılıyor. Güvenli test sürüşlerine başlanan projede Kuzuyayla Tabiat Parkı’nın girişinden teleferiğin son durağına kadar olan 4 kilometre uzunluktaki yol asfaltlandı, durağın yanına ise 81 araç kapasiteli otopark yapılıyor. Kartepe Teleferiğin Derbent ayağında bulunan 2 bin metrekare alana 54 küçük araç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 bin 100 metrekare alana ise 16 büyük araç otoparkı yapılıyor. Kartepe Teleferik Hattı’nın ilk ayağı olan Derbent İstasyonunun hemen alt kısmındaki başlangıç noktasında da 598 araç kapasiteli açık otopark yapılacak.