Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Akıllı telefonların hayatımızdaki yeri giderek artarken, uygulama mağazaları da sürekli yeni seçeneklerle dolup taşıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun beraberinde ciddi riskler getirdiğine dikkat çekiyor.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Uzmanlar, sahte veya güvenilirliği sorgulanabilir uygulamaların cihazlarda veri hırsızlığına, izinsiz erişime ve diğer güvenlik tehditlerine yol açabileceğini belirtiyor. Bu tür uygulamaların, kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanmış olabileceği uyarısında bulunuluyor.

Kullanıcıların uygulama indirmeden önce dikkat etmesi gereken en önemli noktanın, uygulamanın kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, resmi uygulamaların mağazalarının yanı sıra üçüncü parti sitelerden yapılan indirimlerin risk taşıdığına dikkat çekiyor ve güven vermeyen hiçbir yerden uygulama indirilmemesini tavsiye ediyor.

Uygulamaların kendi işlevleri dışında istedikleri izinlerin verilmemesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, kullanıcıların uygulama izinlerini dikkatlice incelemelerini ve gereksiz izinleri onaylamamalarını öneriyor.