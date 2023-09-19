Geçen yıl temmuz ayında meydana gelen ve çoban Mehmet Topaloğlu'nun (22) ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin olarak yargılanan Ahmet Çetin (44), "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Çetin, mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

Olay, Sivrihisar ilçesinin kırsal İstiklalbağı Mahallesi'nde gerçekleşti. Mehmet Topaloğlu, çobanlık yaparken silahlı bir saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı mahallede yaşayan Ahmet Çetin, saldırganı gördüğünü ifade etti ancak saldırganı yakalayamadığını belirtti.

Çetin, jandarma tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda Ahmet Çetin, çoban Mehmet Topaloğlu'nun ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dördüncü duruşmasında Ahmet Çetin, çobanı öldürmediğini savunarak, mağdur olduğunu ve adalet talep ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Çetin'i daha önce verdiği ifadelerde saldırganı gördüğünü beyan etmesi ve "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis, ruhsatsız tabanca taşıma suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu kararla birlikte Ahmet Çetin, mahkeme salonunda tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.