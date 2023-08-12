Kocaeli TEM Otoyolu’nda 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kartepe ilçesi Maşukiye mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın görüntüleri oraya çıktı. Görüntülerde 34 RUY 50 Fiat marka otomobilin otobüsü geçtikten sonra bir anda yan dönerek bariyerlere savrulduğu görülüyor.