İstanbul’un Arnavutköy’de inşaata malzeme götüren tır şoförü teneffüs nedeniyle bahçede olan öğrencilerin tıra meraklı bakışlarını fark etti. Araçtan açtığı oyun havasıyla öğrencilerin eğlenmesini sağlayan sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Arnavutköy’de Hadımköy İlkokulu yanındaki başka bir okul inşaatına malzeme getiren tır şoförü Hüseyin Aksoy, öğrencilerin tıra meraklı bakışını fark edince tırdan oyun havası açtı. Yükselen müzik sesini duyan öğrenciler oynamaya başladı. Öğrencilerin eğlendiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Teneffüsün bitmesiyle birlikte tır şoförü alandan ayrılırken, öğrencilere korna çaldı. Öğrenciler ise tır şoförüne el sallayarak karşılık verdi.