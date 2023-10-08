Karanlıktaki gölgeler, dışarıdan gelen sesler, kötü rüyalar, beş yaş öncesi çocuklar için yetişkinlerin tahmin edemeyeceği ölçüde büyük birer korku nedeni olabilir. Bu yaşlardaki çocuklar, gördükleri rüyanın veya perdedeki gölgenin gerçek olmadığını bilemezler. Eğer perdedeki gölgeyi zihinlerinde bir canavar olarak canlandırmışlarsa, onlar için perdede bir canavar var demektir. Dışarıdan gelen rüzgâr sesini canavarın homurtuları olarak düşünmüşlerse sizin öyle olmadığını söylemeniz onlar için bir anlam ifade etmez. Onlar canavarı hem görmüş, hem de duymuşlardır.

Yağmur Artukmaç ve Psikolog Rabia Ünsaldı Köle’nin yazıp Nurbanu Asena’nın resimlediği Teo’nun Gece Korkusu Kitabı çocuklarınıza, gece korkularının üstesinden gelebilmeleri için farklı yöntemler öneriyor. Çocuklarınızla birlikte okumanız için hazırlanmış bu resimli hikâye kitabı onların korku dolu gecelerine ışıklı bir pencere açacak. Zaman içinde, çocuğunuzun zihnindeki canavar seslerinin buzdolabı gürültüsüne, korkunç canavarların ise sevimli canavarlara dönüştüğünü göreceksiniz.

3 – 6 yaş arasında daha sık görülen kâbuslar genellikle;

2 yaşlarında kovalanmakla ilgili;

3, 4 yaşlarında hayvanlar, canavarlar ve kötü insanlarla ilgili;

5, 6 yaşlarında ise ölmek, kaybolmak, evi bulamamak ve hayaletlerle ilgilidir.

Gece korkularına büyük ölçüde, çocukların günlük yaşamlarında endişelendiği, korktuğu, çözümleyemediği durumlar neden olur. Bu korkularla baş edebilmemiz için kuşkusuz hem bu korkunun nedenini, hem de bunlarla baş etme yöntemlerini biliyor olmamız gerek. İşte Teo’nun Gece Korkusu Kitabı, sizlere bu bilgi desteğini sağlamak için yazılmış.

Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm anne – baba ve çocukların birlikte okuması için tasarlanmış. Sizler çocuğunuza bu resimli hikâyeyi okurken, çocuğunuz farkına varmadan geceleri korktuğu şeylerin aslında pek de korkulacak şeyler olmadığını öğrenmeye başlayacak. İkinci bölüm ise Anne Babalara Öneriler adını taşıyor. Bu bölümde “Çocuklar Niçin Korkarlar?”, “Çocuğunuzun Korkularıyla Baş Etmesine Nasıl Yardım Edebilirsiniz?”, “Ne Zaman Uzmana Başvurulmalıdır?” gibi başlıklar altında gece korkuları ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Teo’nun Gece Korkusu Kitabı uyku ortamı, oda ışığı, odanın konumu gibi fiziksel koşullarla birlikte çocuğunuzun psikolojik dünyasından yola çıkarak, gece korkularını yenmek için çok sayıda farklı yöntem öneriyor. Elbette yapılmaması gerekenler de var. Örneğin, gece korkularıyla başı dertte olan çocuğunuza “korkulacak bir şey yok” dememeniz gerekiyor. Bu şekilde bir yaklaşım, çocuğun çaresizlik ve kaygı yaşamasına neden olabilir.

Teo’nun Gece Korkusu Kitabı bir kez okumalık değil, çocuğunuz gece korkularını yenene dek sürekli başvuracağınız bir eğitsel hikâye kitabı. Çocuğunuz kitapta yer alan sevimli canavar ve Teo’nun gece maceralarını çok sevecek.