Vestel, Türkiye’nin önde gelen elektronik firmalarının başında gelir.

Zorlu Grubu’na aittir.

Peki, Vestel’in kelime anlamı nedir?

Kelime anlamı Batı elektronik olan bir firma.

İngilizce’de west batı demektir. Türk w harfi olmadığından vest şeklinde yazılıyor. Vest ile elektronik birleştirildiğinde vestel adı ortaya çıkıyor.

Türkiye’de ilkin Asil Nadir’ in kurduğu firma daha sonra Zorlu grubu tarafından alınınca büyüdü.

Marka cep telefonundan bilgisayara, televizyondan beyaz eşyaya kadar birçok ürünün üretimini yapıyor.