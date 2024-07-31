İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi Eda ve Ümit Sokak’ta zamanla bozulan 145 metre uzunluğundaki yolda 130 ton asfalt kullanarak yama çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında yol bakım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara güvenli, konforlu ve modern yollar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde eksikleri gidermek adına titizlikle çalışmalarını gerçekleştiren ekipler asfalt çalışmalarıyla yolları daha güvenli hale getiriyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Tepeköy Mahallesi Eda ve Ümit Sokak’ta zamanla bozulan 145 metre uzunluğundaki yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 130 ton asfalt kullanarak bölgeyi ulaşıma elverişli hale getiren ekipler, diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edeceğini belirtti.