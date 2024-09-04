BARİKAT Grup ile TERA Grup arasındaki ortaklık sürecinin son aşamasına gelinerek, taraflar arasındaki mutabakat resmi olarak bir sözleşme ile imza altına alındı.İSTANBUL (İGFA) - BARİKAT Grup, Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından biri olan TERA Grup ile ortaklık görüşmelerini başarılı bir şekilde sonuçlandırdı. Taraflar arasında imzalanan sözleşme ile ortaklık anlaşması son halini aldı. Bu önemli gelişme, 16 Ağustos tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuoyuyla paylaşıldı.

Gerekli süreçler ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasının ardından, TERA Grup çeşitli şirketleri ve yatırım fonlarıyla BARİKAT Grubu'nun ana şirketi “Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş.”nin %60 ortağı haline gelecek.

Bu ortaklığın BARİKAT Grup’un küresel pazarlarda daha önde bir konuma gelmesi için gerekli gücü sağlayacağını belirten BARİKAT Grup CEO’su Murat Hüseyin Candan, “Bu anlaşma, mevcut büyüme stratejilerimizi destekleyecek ve BARİKAT Grup’un global ölçekte daha önemli bir oyuncu olmasını sağlayacaktır. TERA Grup’un ortaklığı, BARİKAT Grup’un kurumsal yapısını ve iş süreçlerini güçlendirecek, çalışanlarımızın katkılarıyla markamızın değerini daha da artıracaktır. Grubu bugüne getiren tüm yönetici ve çalışan kadromuz, görevlerini aynı şekilde devam ettirecektir.” dedi.