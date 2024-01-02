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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynaması gereken ancak son anda iptal edilen Süper Kupa ile ilgili  sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa - Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır.

Kaynak: HABER MERKEZİ