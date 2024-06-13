Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2024 açıklandı. Yapılan sıralamada, 2 bin 152 üniversite arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde geçen yıl 12 olan başarı sıralamasını bu yıl 6 basamak artırarak 6’ncı olurken Türkiye’de bulunan vakıf üniversiteleri arasında ise 1’inci oldu.

İngiltere merkezli, dünyanın öncü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) sıralamasında geçen yıl bin 705 olan başvuru sayısına, 447 üniversitenin daha eklenmesiyle toplamda 2 bin 152 üniversite değerlendirildi. Türkiye, 92 üniversitesinin derecelendirildiği ve bu sene rekor sayıda üniversitenin sıralandığı Times Higher Education (THE) 2024 sıralamasında en çok yer alan 2’nci ülke oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin yer aldığı “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’de 6’ncı, Türkiye’de bulunan vakıf üniversiteleri arasında ise 1’inci oldu.

Abdullah Gül Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin ilk 20’de yer aldığı “Amaçlar için Ortaklıklar” kategorisinde ise İstanbul Gelişim Üniversitesi; Türkiye’de 12’nci, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise 5’inci oldu.