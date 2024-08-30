Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, THF Asbaşkanı Serpil Çapar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mine Kılıç ile birlikte, hentbolun gelişimi ve yeni projeleri görüşmek üzere Rize ve Artvin’de ziyaretlerde bulundu. RİZE (İGFA) - THF Başkanı Kılıç ve beraberindekiler Rize’de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Güneysu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akif Kalça bir araya geldi. THF heyeti Artvin’de ise Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkan, görüşerek hentbolu daha ileriye taşıyacak olan projeleri ele aldı.

THF Başkanı Uğur Kılıç ve beraberindeki heyet görüşmelerde, hentbolun ön plana çıktığı bu şehirlerde, tesisleşme ve alt yapılar ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kılıç, Rize ve Artvin’e gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, hentbolun ülke genelinde daha fazla insana ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, bölgede gerçekleştirilen temasların hem sporun gelişimi hem de yeni nesillerin hentbolla tanışması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"HENTBOLUN HER KÖŞEYE ULAŞMASI İÇİN KARARLIYIZ"

Gerçekleştirdiği temasların ardından bir açıklama yapan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Rize ve Artvin’e gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, hentbolun bu bölgelerde daha da gelişmesi için önemli bir adım oldu. Hentbol Federasyonu olarak, yerel yönetimler ve spor kulüpleriyle kuracağımız güçlü ilişkiler neticesinde spor camiasının değerli temsilcileriyle bir araya gelerek, gençlerimize ve çocuklarımıza hentbolu sevdirmek adına ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Hentbolun ülkemizin her köşesinde daha yaygın ve erişilebilir hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Uğur Kılıç açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Olimpiyatları hedefleyen bir federasyon olarak bunun için gerekli çalışmaları yapabilecek yeterlilikteyiz. Kadın milli takımımız Euro 2024’e katılıyor, Euro 2026’ya ev sahipliği yapıyoruz. 2027 Dünya Şampiyonasına katılarak, 2028 Olimpiyat Oyunları eleme grubuna kalmayı hedefliyoruz. A Milli Erkek Takımı ile de 2026 Avrupa ve 2027 Dünya şampiyonası finallerine katılmayı hedefliyoruz.”

Kılıç, altyapı kızlarda ve erkeklerde Avrupa’da B klasmandan A klasmana yükseldiklerini kaydederek, “Tüm altyapı kategorilerinde bunu başaracağız. Lisanslı sporcu sayısını 3 yılda 3 kat artırdık, 8 binden 24 bine çıkardık. 2028’e kadar 4 kat daha artırarak 100 binin üzerine çıkaracağız. Kadın ve erkek sporcu sayısını eşitleyeceğiz” dedi.

Kılıç şöyle devam etti:

“Oyuncu ve lig kalitesini artırmak için çalışmalar yapacağız. Büyük kulüplerin(Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor) hentbol takımı kurmasını teşvik ederek ligleri daha rekabetçi hale getireceğiz ve 2028’e kadar en az 8 yeni kulüp kurmayı hedefliyoruz. Kral Şakir Hentbol Oynuyor Projesi’ni 81 ile yayarak 4 yılda 5 bin okulda, 200 bin çocuk ve 5 bin beden eğitimi öğretmenine ulaşacağız. Bakanlıkla iş birliği yaparak dört yıl içinde en az iki Hentbol Spor Lisesi açacağız. IHF ile Handball@school projesini başlatacağız. Down sendromlu çocuklar için Hentbol ile +1 ve deprem bölgesindeki çocuklar için Hentbol İyileştirir projelerine devam edeceğiz.

Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri’nin katılacağı hentbol turnuvası düzenleyeceğiz ve bunu geleneksel hale getireceğiz. Uluslararası gücümüzü ve saygınlığımızı artıracak bu turnuva ile KKTC’ye de büyük bir katılım sahası açacağız.”