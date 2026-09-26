Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi ve 21. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'nı ziyaret etti. Stantları gezen Bolat, 'İnşallah yılsonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu Kongresi ve 21. MÜSİAD Uluslararası Fuarı kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'ndeki stantları gezdi. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in de eşlik ettiği ziyarette Bolat, firma yetkilileriyle sohbet ederek sergilenen ürünleri inceledi ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat, yılsonu ihracat hedeflerine ilişkin, 'İnşallah yıl sonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız' ifadelerini kullandı.'Bizim Türkiye olarak amacımız bütün dünyayla iş yapmak ve birlikte ortaklık yapmak'

Alanda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katılımcı sayısından ve Türkiye'nin iş birliği planından bahsederek, 'MÜSİAD Uluslararası Fuarı 1993 yılında ilk defa İzmir'de yapıldı. Kuruluş amacı İslam ülkeleri arasında ve dünyadaki Müslüman topluluklar arasındaki ticari entegrasyonu sağlamak için büyük bir güç birliği ve uluslararası ticaret faaliyeti olarak planlandı. Aradan 33 yıl geçti ve MÜSİAD Uluslararası Fuarı yapılıyor. 2000 yılından sonra her iki yılda bir yapılıyor ve bu yıl 21'incisi İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de MÜSİAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Uluslararası İş Forumu, kısa adıyla IBF'in de kongresi gerçekleştiriliyor. 70 ülkeden 400 kişilik alım heyetleri getirildi. Toplamda 10 bine yakın yurt dışından ziyaretçiler var. Toplam yurt içi ziyaretçilerle birlikte 80 bini aşması bekleniyor. Sadece ilk 3 günde 70 bin civarında kayıtlı ziyaretçi fuarı gezmişler, ziyaret etmişler. Bizim Türkiye olarak amacımız bütün dünyayla iş yapmak ve birlikte ortaklık yapmak. Kazan-kazan temelinde, dengeli ticaret temelinde Türkiye'mizin dış ticaretini arttırmak' şeklinde konuştu.

'Amacımız ihracatta Türkiye'nin ismini duyurmak'

Konuşmasının devamında Türkiye ismini her noktada duyurmanın gerekliliğini dile getiren Bakan Bolat, 'MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve diğer fuarlar bu konuda bizim en önemli enstrümanlarımızın başında geliyor. Türkiye olarak, hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası fuarları destekliyoruz. Firmalarımızın katılımlarını destekliyoruz. Bireysel katılımları, milli düzeyde katılımları destekliyoruz. İstanbul bir fuarcılık merkezi haline geldi. Artık bütün sektörlerde dünyanın en büyük ilk 5 fuarından birisi İstanbul olarak yapılıyor. Avrupa'nın da en önemli ilk 2-3 fuarından bir tanesi hep İstanbul'da yapılıyor hemen hemen bütün sektörlerde. Bu da bir iftihar vesilesi' dedi.

'İnşallah amacımız her alanda birinci olmak ve fuarcılıkta, ihracatta Türkiye'nin ismini, Türk mallarının, Türk hizmetler sektörünün ismini, kalitesini, namını bütün dünyaya duyurmak. Çünkü biz ancak ihracatla ekonomimizi daha fazla büyüteceğiz, hedefimiz bu. İhracata dayalı büyütme modeli Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiğinden bu yana hükümetlerimize ve Ticaret Bakanlıklarımıza daima talimatı olmuştur; 'İhracat, ihracat, ihracat' diyerek. İhracat bizim kırmızı çizgimizdir. Daha çok mal ve hizmet dünyaya satarak hem döviz kazanıp ithalatımızı yapabileceğiz hem cari işlemler dengemizi istikrarlı bir şekilde sürdürebileceğiz hem de Türkiye'nin ismini, ürünlerinin, hizmetlerinin kalite ve marka değerini bütün dünyaya tanıtmış olacağız' ifadelerini kullandı.

'İnşallah yılsonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız'

İhracattaki ilişkilere değinen Bolat, 'Biliyorsunuz ihracatta son 8 ay itibarıyla çok iyi gidiyoruz. Mal ihracatında 185 milyar doları aştık. Toplam mal ihracatı son 12 ay yıllıklandırılmış olarak 280 milyar doları aştı. Eylül ayı sonunda da sevindirici rakamların gelmesini müjdeleyebilirim. Şu ana kadar gün gün, saat saat yaptığımız takiplerde mal ve hizmet ihracatımız Eylül'de de yükseliyor, iyi gidiyor. İnşallah yılsonu 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamımıza ulaşacağız. Bu noktada başta MÜSİAD Başkanı, yönetimi ve fuar katılımcıları olmak üzere Türkiye'nin ihracatına taş üstüne taş koyanlara ve Türkiye'nin ihracatını arttıranlara teşekkürlerimizi arz ediyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak yatırımın, üretimin, istihdamı arttırmanın ve ihracatı arttırmanın peşinde koşmaya, mücadelemizi daha da arttırmaya devam edeceğiz. Bu fuarın tüm katılımcılarına ve bütün dünyadan, 70 ülkeden gelen tüm ziyaretçilere de şükranlarımı sunuyorum' dedi.