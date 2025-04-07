Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre arz talep dengesinin sağlanması için 8 Nisan’dan itibaren limon ihracatı geçici süreyle durduruldu.

Son dönemde özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerinde yaşanan don olaylarının üretime zarar verdiğine ve bunun iç piyasadaki limon arzını etkileyebileceğine dikkat çekildi. Bu nedenle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde ihracatın geçici olarak durdurulmasına karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, yoğun limon üretimi yapılan bölgelerdeki don olaylarına işaret edilerek, “Özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerimizde yaşanan don vakalarına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde, gerekli tedbirlerin alınmasında fayda olduğu kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapılan koordinasyon neticesinde, limon ürününün, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren ülkemizden ihracatının geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde, gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir” denildi.