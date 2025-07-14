Bakanlık tarafından yapılan paylaşıma göre, ilk 6 ayda incelenen dosyaların 11 bin 657’si başvuru koşullarını taşımadığı veya kapsam dışı olduğu gerekçesiyle işleme alınmadı. Geriye kalan 842 dosyadan 838’i Reklam Kurulu gündemine alınarak karara bağlandı. Ayrıca, 4 dosyada tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla tedbiren durdurma kararı alındı.

Karara bağlanan 838 dosyanın 753'Ü hakkında mevzuata aykırılık gerekçesiyle çeşitli yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda, 456 dosya için reklam durdurma, 17 dosya için durdurma ve erişim engeli, 2 dosya için düzeltme, 225 dosya için idari para ve durdurma, 13 dosya için ise idari para, durdurma ve erişim engeli cezaları verildi.

Ayrıca, 40 dosyada sadece erişim engeli, 85 dosyada ise herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmedi.

Reklam Kurulu’nun denetimleri, gıda, sağlık, iletişim gibi farklı sektörlerin yanı sıra, örtülü reklam ve karanlık ticari tasarım uygulamalarına da odaklandı. Özellikle, elektrikli araçların menzil bilgileriyle ilgili yanıltıcı tanıtımlar ile dijital platformlardaki karmaşık abonelik süreçleri kurul gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.