Denetimler yalnızca Mart ayı ile sınırlı kalmadı. 2025 yılının ilk üç ayı (Ocak-Mart) boyunca gerçekleştirilen kontrollerde toplamda 27.321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde de ciddi yaptırımlar uygulandı. Sadece Mart ayında 134,6 milyon TL, yılın ilk üç ayında ise toplamda 296,4 milyon TL idari para cezası kesildiği açıklandı. Mart ayındaki denetimlerde 46.474 firma kontrol edilirken, 9.525 firmada aykırılık tespit edildi ve 46.507 ürün için yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Bu kapsamda 850 gerçek ve tüzel kişiye toplam 160,1 milyon TL ceza kesildi. Mart ayında yapılan denetimlerde ise 9.156 kişi ve işletme denetlenerek 6,1 milyon TL para cezası uygulandı.

Özellikle fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında 126,7 milyon TL, stokçuluk faaliyetlerinden dolayı 3,9 milyon TL, kuyum sektöründeki usulsüz işlemler için 16,5 milyon TL ve emlak sektöründe yapılan denetimlerde 4,2 milyon TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satışlar, reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili denetimlerde de ciddi yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda 2025 yılının ilk üç ayında toplam 198,7 milyon TL idari para cezası kesildi.

Özellikle ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, paket tur ve devre tatil gibi alanlarda tespit edilen ihlaller nedeniyle 95,1 milyon TL; reklam ve haksız ticari uygulamalar sebebiyle 92,3 milyon TL; ürün güvenliği kapsamında ise 11,3 milyon TL ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu da 2025 yılı Mart ayında 19 firmaya toplam 602,6 milyon TL idari para cezası uyguladı. Yılın ilk üç ayında ise toplamda 54 firmaya 4,4 milyar TL ceza kesildiği duyuruldu.

Gıda endüstrisine yönelik denetimlerde sektöre toplam 2,6 milyar TL para cezası uygulandığı açıklandı.