Yeni Düzenleme ile Şeffaflık Sağlanıyor

19 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini iş yerinin giriş kapısına ve hizmet sunulan masaların üzerine asması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme ile tüketicilerin fiyat bilgilerine kolay erişimi sağlanacak.

2024 yılının ilk 8 ayında yapılan denetimlerde, yiyecek ve içecek hizmeti veren 70.814 işletmede 33.731 aykırılık tespit edildi ve toplamda 73,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yaz döneminde (haziran, temmuz, ağustos) ise 26.227 işletme denetlendi ve 11.674 aykırılık belirlendi, 25,7 milyon TL ceza kesildi. İstanbul’da 5.819 işyerinde yapılan denetimlerde, 13,9 milyon TL ceza uygulandı.

Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 2024 yılı başından itibaren 150.820 işyerinde yapılan denetimlerde 85.381 aykırılık belirlendi ve toplam 136,9 milyon TL idari para cezası uygulandı. İstanbul’da 27.238 işyerinde yapılan denetimlerde 48.359 aykırılık tespit edildi ve 96,1 milyon TL ceza uygulandı. Antalya’da ise 14.861 işyerinde yapılan denetimlerde 7.941 aykırılık belirlendi ve 8,1 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yapılan denetimlerde toplamda 119.112 aykırı fiil tespit edildiğini ve 210,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlık, enflasyon oranı ve maliyetlerin çok üzerinde yapılan fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.