Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların onaylarını görüntüleyebileceği, kontrol edebileceği ve dilediğinde reddetme hakkını kullanabileceği vurgulandı. Bu sistem sayesinde, ticari ileti almayı tercih eden kişiler, gelen mesajları daha etkin bir şekilde yönetebilecek.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların iletişim tercihlerini daha rahat yönetebilmeleri için İYS sistemini kullanmalarını teşvik ediyor. Detaylı bilgi için Bakanlığın resmi internet sitesine (ticaret.gov.tr) başvurulabileceği belirtildi.