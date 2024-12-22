Bu kapsamda, 614 firmaya dahilde işleme izni verilirken, 3 firmaya hariçte işleme izni ve 113 firmaya da yurt içi satış ve teslim belgesi sağlandı. Ayrıca, firmaların talepleri doğrultusunda 21 izin belgesi iptal edilirken, Bakanlık tarafından resen 13 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Söz konusu listelere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz

–– 2024 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2024 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Kasım Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi