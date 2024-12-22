Hakemler: Mustafa Ünver, Furkan Ulu, Mehmet Özgür İşbilen
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli, Ali Mert Aydın, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK.: Muharrem Tuncay Meral, Hakan Özkan, Fadıl Kocaoğlu, Yiğit Demir, Ahmet Ülük, Fatih Somuncu, Yasin Kargı, Özkan Yıldırım, Ali Akkuş, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Mehmet Alp Kurt
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: İbrahim Can Köse(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
13'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan İbrahim Can'ın vuruşu ağlarla buluştu.