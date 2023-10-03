TikTok'ta "ikievliadam" hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada viral oldu.

Eşleri olduğunu iddia ettiği iki kadınla video çeken adam, açıklama kısmına 'Yayınımı kimse şikayet etmesin, hic kimsenin haddine değil. Benim hayatımı sorgulamak size düşmüyor. Benim hayatım benim kurallarım' notunu düştü.Görüntülerde kadınlara 'Aşkım' diye hitap eden şahıs, canlı yayında şunları söyledi:''Arkadaşlar bizim bir sorunumuz yok. Kimse bizi şikayet etmesin. Kimseyle bir sorunumuz yok. Biz gayet mutuyuz. Eşim mutlu, eşim mutlu. Eşlerim birbirleriyle benden daha iyi anlaşıyor.Var mı bir sorunumuz, yok. Sizi zorla tutuyor muyum? Hayır. Millet orasını burasını oynatıyor bizi ilgilendirmiyor, biz kimseyi yargılamıyoruz. Herkesin işi rast gitsin. Teşekkürler."