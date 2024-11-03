TFF 3. Lig’de Bursaspor, Kuşadasıspor ile Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Bursaspor, rakibi Kuşadasıspor’u mağlup ederek sahadan galip ayrılmayı başardı.

Hakemler: Evren Aydoğan, Selçuk Gökgöz, Eyüp Özer

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu (Sedat Cengiz dakika 46), Eren Tunalı (Hamza Gür dakika 46), Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Furkan Sakı dakika 74), Ahmet İlhan Özek (Barış Dalkıran dakika 81), İlhan Depe, Yiğit Ali Bayrak, Musa Çağıran, Mücahit Can Akçay (Muhammet Demir dakika 74),

Kuşadasıspor: Miraç Değirmenci, Ender Alkan, Eyüp Oskan (Berke Avcı dakika 90), Muhammet Fatih Öztekin, Abdullah Çınar (Ferhat Öztaşdelen dakika 65), Serkan Yola, Emir Şenocak, Muhammet Sait Özvardar (İsmail Onur Kalkan dakika 90), Yunus Emre Dursun (Hüseyin Cihan Avcu dakika 78), Batuhan Özduran (Bilal Selamet dakika 78), Olkan Kilmen

Sarı kartlar: Muhammet Sait Özvardar (Kuşadasıspor), Sedat Cengiz (Bursaspor)

Kırmızı kartlar: Musa Çağıran (Bursaspor)