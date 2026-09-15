MHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü İsmail Şenol, meclis üyeleri olarak temel görevlerinin Bursa’nın hak ve hukukunu korumak ve millete hizmet etmek olduğunu belirterek, “Siyasette makamlar ve unvanlar geçicidir, kalıcı olan millete yapılan hizmettir.” ifadelerini kullandı. MHP Bursa 15. Olağan İl Kongresi’ne de değinen Şenol, yeni il başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ve yönetimini tebrik etti. Önceki dönem İl Başkanı Muhammet Tekin’e teşekkür eden Şenol, “Yeni dönemde Cumhur İttifakı’mızın ortak iradesiyle Bursa için daha dinamik ve güçlü bir çalışma ortaya koyacağız.” diye konuştu.

Konuşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğunu da kutlayan Şenol, “Filenin Sultanları, ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa’nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşattı.” dedi. Girne açıkları ve Marmara Denizi’nde yaşanan gemi kazalarına da değinen Şenol, “Denizlerde görev yapan ve yolculuk eden vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelmelidir.” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayının Türk tarihi açısından önemli zaferlere sahne olduğunu dile getiren Şenol, “Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktaları arasındadır.” dedi. Şenol, “Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar vatan kuran ve vatan kurtaran büyüklerimize vefa borcumuzu, onların emanetlerine sahip çıkarak ödemeliyiz.” şeklinde konuştu.

17 Ağustos Marmara Depremi’ni de hatırlatan Şenol, “Türkiye ve Bursa deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Yapılaşmada afet risklerini mutlaka dikkate almak zorundayız.” dedi. Deprem bilincinin önemine işaret eden Şenol, “Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri toplum olarak hafızamıza kazımalıyız.” ifadelerini kullandı.

Şenol, Sivas Kongresi ve Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun da milli irade ve bağımsızlık mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Bursa’nın kurtuluşunda emeği geçen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

12 Eylül 1980 askeri darbesini de eleştiren Şenol, “En kötü demokrasi, en iyi darbe rejiminden evladır. Türk milliyetçileri olarak milli iradeye yönelik her türlü gayrimeşru müdahalenin karşısındayız.” diye konuştu.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim çalışanlarına başarı dileyen Şenol, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi. Okul kantinlerinde faaliyet gösteren esnafa da hayırlı kazançlar dileyen Şenol, eğitim yılının başarılı ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu.

Gaziler Günü dolayısıyla gazilere teşekkür eden Şenol, “Şehitlik ve gazilik, milletimiz için en yüce makamlar arasındadır.” ifadelerini kullandı. Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası’nı da kutlayan Şenol, “Zabıta personelimiz, kent düzeninin, halk sağlığının ve güvenliğinin korunmasında önemli bir görev üstleniyor.” dedi.

Şenol konuşmasını, “Bursa’mızın yararına atılacak her doğru adımın sonuna kadar arkasında duracak, hemşehrilerimizin aleyhine olacak her yanlış hamlenin de karşısında aşılmaz bir sur gibi dikileceğiz.” sözleriyle tamamladı.