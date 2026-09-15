Konuşmasında Türkiye’nin demokrasi tarihinde yaşanan askeri müdahalelere değinen Tan, darbelerin millet iradesine vurulan ağır darbeler olduğunu vurguladı. Tan, “12 Eylül, 27 Mayıs ve 15 Temmuz gibi karanlık dönemlerin ülkemizde bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Demokrasiyi hedef alan bütün darbeleri kınıyoruz. Bu vesileyle 17 Eylül’de idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ahilik Haftası dolayısıyla da değerlendirmelerde bulunan Tan, Bursa’nın köklü ticaret ve esnaf geleneğine dikkat çekti. “Bursa, yüzyıllardır güçlü esnaf kültürüyle öne çıkan şehirlerimizin başında geliyor. Ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum.” dedi.

Tan, eylül ayı meclis toplantısının Bursa için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ederek, “Meclis çalışmalarımızın kentimiz ve hemşehrilerimiz adına güzel hizmetlere kapı açmasını diliyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.