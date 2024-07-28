Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Köprülü kavşağı mevkiinde Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Hamdi Y. (23) yönetimindeki 16 BGM 985 plakalı motosiklet önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE