Türkiye'de pek çok yerleşim yerinin ismi, zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerden biri de Manisa'da bulunan bir ilçeye aittir. 1938 yılına kadar "İnegöl" adıyla bilinen bu ilçe, Bursa'nın İnegöl ilçesiyle karışıklığı önlemek amacıyla ismini değiştirmiştir. Böylece, ilçe "Sarıgöl" olarak anılmaya başlamıştır.

Manisa'nın İnegöl'ü olarak bilinen bu bölge, 1938 yılına kadar bu adı taşımış, ancak aynı adı taşıyan Bursa İnegöl ile karışıklığı önlemek için adı değiştirilmiştir. 1938 yılında yapılan idari düzenlemeler sonucu, ilçe Sarıgöl ismini almıştır.



İsmini nasıl almıştır?

Sarıgöl'ün eski adı olan İnegöl'ün kökenine dair büyüleyici bir hikaye anlatılır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Padişah Yıldırım Beyazıt bir gün Manisa'nın bu bölgesine gelir. Yüksek bir tepeye çıkar ve bölgenin muhteşem manzarasına hayran kalır. Yanında bulunan komutanlarına dönerek merakla "Burası neresi?" diye sorar. Komutanları ise padişaha, "Attan in de gör" diyerek bölgeyi daha yakından incelemesini önerirler.

Padişah, merakla atından iner ve bölgeyi dolaşmaya başlar. Doğanın güzelliği, verimli topraklar ve bölgenin huzur veren atmosferi, Yıldırım Beyazıt'ı derinden etkiler. Gezisi sırasında, buranın Bursa'daki İnegöl'e olan benzerliği dikkatini çeker. "Burası tıpkı İnegöl gibi," diyerek bölgeye İnegöl adını verir.

Bu hikaye, Sarıgöl'ün isminin kökenine dair nesiller boyu anlatılan bir efsanedir. Halk arasında dilden dile aktarılan bu efsane, bölgenin tarihine ve kültürel mirasına dair büyüleyici bir detay olarak günümüze kadar gelmiştir.

Cumhuriyet döneminde Manisa'nın İnegöl'ü, idari olarak "nahiye" yani bucak statüsüne sahipti. 1938'de ismi Sarıgöl olarak değiştirilen bu yerleşim yeri, 4 Eylül 1957'de 7033 sayılı kanunla Manisa iline bağlı tam teşkilatlı bir ilçe haline gelmiştir. Tarih boyunca Aydın Vilayeti'ne ve daha sonra Alaşehir İlçesi'ne bağlı bir nahiye olarak bilinen Sarıgöl, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim merkezi olarak çeşitli kaynaklarda "İnegöl" olarak anılmıştır.

Somut kanıtlar mevcut

Sarıgöl'ün eski adı olan İnegöl'e dair somut kanıtlar da mevcuttur. Örneğin, ilçede görev yapmış olan ilk nahiye müdürü Yusuf Ziya'nın mezar taşı üzerinde "İnegöl Nahiye Müdürü" ifadesi yer almaktadır. Yusuf Ziya, 1879-1881 yılları arasında görev yapmış ve Sarıgöl'ün (o zamanki İnegöl'ün) ilk nahiye müdürü olarak tarihe geçmiştir. Bu gibi tarihi belgeler ve mezar taşları, Sarıgöl'ün eski isminin İnegöl olduğunu kanıtlamaktadır.