Yurt dışına gitmek üzere olan bir tırın dorsesinde acı bir olay meydana geldi. Yük taşıyan M.B. isimli sürücü, İpsala Tır Parkı'na geldiğinde dorse içinden gelen seslerle karşılaştı.

Merak ederek dorsesini açan sürücü, içeride 4 erkek düzensiz göçmenin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildiren sürücünün çağrısı üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ne yazık ki 2 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 2 göçmen ise civardaki devlet hastanelerine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'den Yunanistan'ın Selanik kentine yük taşıyan, tır sürücüsü, emniyet güçlerine verdiği ifadesinde en son Gelibolu'da mola verdiğini ve bu sırada düzensiz göçmenlerin dorse içine gizlenmiş olabileceğini belirtti.

Olayın ardından yetkililer, yaşanan bu acı hadisenin ardındaki tüm detayları araştırmak üzere soruşturma başlattı.