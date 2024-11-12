EvoLog Lojistik, Tırsan’ın Tenteli Perdeli Multi Ride modeli 750 adet treyleri filosuna kattı. İki şirket arasındaki anlaşmanın imza töreninde EvoLog Lojistik CEO’su Barış Talay, bu ve devam edecek yatırımları ile EvoLog’un iş hacminin ve hizmet hızının kayda değer oranda artacağını belirterek filolarına katılacak yeni çekici ve treylerlar ile 2 bin 500 özmal ekipmana ulaşacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından EvoLog Lojistik ile Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan önemli bir ticari iş birliğine imza attı. Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği Tenteli Perdeli Multi Ride modeli 750 adet araç, EvoLog Lojistik envanterine katıldı. Araç teslimatları 2025 yılının Mart ayında tamamlanacak.

İki şirket arasındaki anlaşmanın imza töreni Mandarin Oriental Bosphorus'ta, Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, EvoLog CEO’su Barış Talay ve iki şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşma yapan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Avrupa’nın en yüksek kapasiteli, yetkin Ar-Ge merkezimiz, üretim gücümüz ve lider ekiplerimizle sektörümüzü her daim ileriye taşımak için çalışıyoruz. EvoLog ile 2017 yılından beri çalışmaktan ve sağlam adımlarla büyümelerini her aşamada gözlemlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu dev anlaşmanın kendilerine hayırlı olmasını ve istikrarlı büyümelerine güç katmasını temenni ediyoruz. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FAALİYETLERİMİZİ STRATEJİK YATIRIMLARLA DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Evolog filosuna katılacak olan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar ile uluslararası operasyonel gücünü ve sektördeki öncü konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizen EvoLog CEO’su Barış Talay, törendeki konuşmasında şunlara vurgu yaptı: “Uluslararası karayolu taşımacılığında kapasitemizi ve servis gücümüzü yükseltmek amacıyla 2025 yılına yeni yatırımlar ile başlama kararı aldık. Sürdürülebilir lojistik anlayışımıza önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz yatırım planımızın büyük kısmını 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Tırsan ile 2017 yılından bu yana süregelen iş birliğimizi bu anlaşma ile daha da güçlendirdik. Filomuza katılacak yeni çekici ve treylerler ile 2 bin 500 özmal ekipmana ulaşacağız. Müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek standartlarda çözüm sunmak, hizmet ağımızı genişletmek ve sektörümüzde kalıcı bir fark yaratmak adına stratejik yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMALI PERDE SİSTEMİ SUNUYOR

EvoLog’a teslim edilen Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlarda; farklı iç yükseklik seçenekleri sunan mekanik çatı kaldırma sistemi, yan kayar perde, kayar çatı özellikleri ve 236 farklı noktada bağlantı sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemi bulunuyor. Ayrıca, treylerin çinko fosfat ile kaplanmış şasisi ve çelik aksamları, 10 yıl pas dayanıklılık garantisi sunuyor. Öte yandan tren yükleme opsiyonu, hırsızlığa karşı korumalı perde sistemi de aracın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

