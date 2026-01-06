Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, aksiyondan komediye uzanan farklı türde yapımları izleyicilerle buluşturmaya bu yılda da devam ediyor. Geniş içerik yelpazesine sahip platform ocak ayında seçkisini genişletiyor.

Tivibu yılın ilk ayında, 'The Walking Dead', 'Dexter: New Blood' isimli unutulmaz diziler 'The Rookie'nin en yeni sezonu, 'Güller', I'm Still Here ve 'Dedektif Knight' gibi en yeni filmleri ve daha fazlasını izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ocak ayında 2025 yapımı film 'Güller' platformda ekranlarına geliyor. 1989 tarihli kült film Güllerin Savaşı'nın yeni bir yorumu olan 'Güller', Warren Adler'in romanından uyarlandı. Yönetmenliğini Jay Roach'un, senaristliğini ise Tony McNamara'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg ve Kate McKinnon gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dexter: New Blood ile gerilim yeniden başlıyor

Platform ocak ayında; 'The Rookie', 'The Walking Dead' gibi popüler yapımları ve efsaneleşmiş Dexter'ın yeni hikayesi 'Dexter: New Blood'u ekranlara taşıyor.

Orta yaşlarda hayatını baştan yazmaya karar veren 'John Nolan'ın maceralarını konu alan 'The Rookie', yedi sezondan oluşan yapısıyla hem polisiye heyecanını hem de kişisel mücadele temalarını bir araya getiriyor. Başrolde yer alan Nathan Fillion, 'Castle' dizisinde canlandırdığı esprili dedektif karakterinin tanınan enerjisini bu yapımda da devam ettiriyor. Dizinin 8'inci sezonu ocak ayında platform ekranlarında izlenebiliyor. The Rookie'nin yalnızca yeni sezonu değil, tüm sezonları Tivibu platformu üzerinde hayranlarıyla buluşuyor.

Platformun dizi seçkisine eklenen 'The Walking Dead', dünyayı geri dönülemez biçimde değiştiren bir salgının ardından hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. İnsanlığın sınandığı bu yeni düzende dostluk, fedakârlık ve umut hiç olmadığı kadar değer kazanıyor. Başrolde yer alan Andrew Lincoln liderliğindeki ekip yalnızca dış tehditlerle değil, hayatta kalmanın getirdiği zor seçimlerle de yüzleşiyor. Yıllar boyunca milyonları ekran başına kilitleyen bu efsane seri, gerilim ve dramı bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Michael C. Hall'un hafızalara kazınan Dexter karakteri, Dexter: New Blood ile Tivibu'nun geniş dizi seçkisinde yerini alıyor. 'Dexter: New Blood', seneler sonra efsane karakter Dexter Morgan'ı bambaşka bir hayatla yeniden ekranlara taşıyor. Geçmişini geride bırakmaya çalışan Dexter, sakin bir kasabada kurduğu yeni düzenle huzuru ararken bastırdığını sandığı karanlık yanıyla tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor. Gizem ve gerilimi dozunda tutan dizi, eski hayranlara nostaljik bir buluşma sunuyor ve seriye de yeni bir soluk getiriyor.

Dedektif Knight Serisi ilk kez Tivibu ekranlarında

Platformda öne çıkan iddialı filmlerden 'Dedektif Knight: Rogue', görev bilinciyle hareket eden deneyimli bir dedektifin adalet ile kişisel hesaplaşma arasındaki ince çizgide verdiği mücadeleyi konu alıyor. Tehlikeli suçlular, beklenmedik ortaklıklar ve yüksek tempolu aksiyonla ilerleyen Dedektif Knight serisi; gerilim dozunu her adımda yükseltiyor. Suç dünyasının karanlık yüzünü sert ama sürükleyici bir anlatımla ekrana taşıyan serinin başrolünde Emmy ve Altın Küre ödüllü usta aktör Bruce Willis yer alıyor. Serinin diğer filmleri 2022 yapımı 'Dedektif Knight 2: Kefaret' ve 2023 yapımı 'Dedektif Knight 3: Son Görev' ise yine platformda seyircilerle buluşuyor.

Ocak ayında Tivibu'ya eklenen diğer filmler ise 'Hazine', 'Bursa Bülbülü', 'Yuvadan Uzakta', 'I'm Still Here' oluyor.

En son düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde en iyi uluslararası film ödülünü alan I'm Still Here, Latin Amerika'nın en uzun süreli askeri diktatörlüğü sırasında kaçırılan eski bir Brezilyalı milletvekilinin gerçek hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Fernanda Torres, Selton Mello ve Fernanda Montenegro'nun yer aldığı 2024 yapımı politik biyografik dram filmi, Venedik Film Festivali'nde de 'En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanarak uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.