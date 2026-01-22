Tivibu, çocukların yarıyıl tatili heyecanına eğlenceli içeriklerle ortak olduğunu duyurdu. Birbirinden keyifli film ve animasyonların yer aldığı 'Sömestir Keyfi' klasörü, yarıyıl tatili boyunca tüm paketlerde açık olarak kullanıcılara sunuluyor. 'Köfte Yağmuru', 'Otel Transilvanya', 'Kral Şakir: Oyun Zamanı', 'Damalı Ninja', 'Canavar Ailesi 2', 'Mavka: Ormanın Şarkısı', 'Süper Charlie', 'PAW Patrol', 'Mr. Bean: Animasyon Dizisi', 'Kucho Süper Sıradan Köpek', 'Mia', 'RoboForce' gibi sevilen yapımlar Tivibu'da seyirciyle buluşuyor.

'Kucho Süper Sıradan Köpek', aksiyon, mizah duygu yüklü anlatımıyla platformda 'Sömestir Keyfi' klasöründe izleyicilerle buluşuyor. Bir yazılım ofisinin köpeği olan Kucho, bilgisayar ekranından patisine kazara yüklenen yazılımla süper güçleri olan sıradan bir köpeğe dönüşür.

Klasörün öne çıkan bir diğer içeriği 'Kral Şakir: Oyun Zamanı', yarıyıl tatilinde platformda yer alıyor. Yapım, sevilen karakterlerin macera dolu hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

Ailece keyifle izlenebilecek yapımlar arasında yer alan bir diğer animasyon 'Otel Transilvanya' ise canavarların insanlardan uzak, güvenli bir ortamda bir araya geldiği eğlenceli bir otelde geçen renkli hikâyesiyle öne çıkıyor. Kont Drakula'nın işlettiği bu gizemli otelde, birbirinden farklı canavarların yaşadığı komik ve macera dolu olaylar izleyicilerle buluşuyor.