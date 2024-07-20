Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimlerinden Şener Kökkaya, 82 yaşında hayata veda etti. Pek çok dizi ve filmde rol alan Kökkaya'nın vefatını, meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sanat Hayatına Eskişehir'de Başladı

1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile oyunculuk kariyerine başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahne aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalışan Kökkaya, 1966 yılında Pendik Tiyatrosu'nun kurucusu ve oyuncusu oldu. 1967'de girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda ise 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970'li yıllarda TRT'de yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programıyla geniş kitlelerce tanındı.

Kariyerinde Birçok Başarıya İmza Attı

'Hamdi Ortadirek' adlı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaşan Kökkaya, üç yıl boyunca Ankara Sanat Evi'nde yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1986'da sağlık sorunları nedeniyle İzmir'e yerleşen sanatçı, burada İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan Kökkaya, sinema ve dizi filmlerinde de rol aldı.

Denizli Belediyesi Konservatuvarı'nda iki yıl boyunca oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 'Organize İşler', 'Vizontele' ve 'Vizontele Tuuba' gibi önemli filmlerde de yer aldı.

Şener Kökkaya'nın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Sanatçının bıraktığı eserler ve performanslar, onu her zaman hatırlatacak. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.