TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların ve gençlerin ekonomik faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile yapılan iş birliği anlaşması çerçevesinde, Girişimci Kulüpleri aracılığıyla üniversitelerde girişimcilik ekosistemini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu girişimcilerin yetişmesini sağlamak, kadınları ve gençleri girişimci olmaya özendirmek amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile üniversiteler arasında toplumsal katkı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ortak projeler organize edilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nıntanınırlığını ve bilinirliğini artırmak amacıyla faaliyetler yapılması ve projeler geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fonlara yönelik ortak projeler hazırlanması ve başvuruların gerçekleştirilmesi, ortak eğitimler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve paneller düzenlenmesi amaçlanıyor.

Akademik iş birliklerini önemsiyoruz

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, akademik iş birliklerini son derece önemsediklerini belirterek, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri iş birliğiyle, kadın ve genç girişimcilerin ekonomik faaliyetlere aktif olarak katılımını teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ekonomik kalkınmanın, sosyal ve toplumsal gelişmenin temel faktörünün girişimcilik olduğunu söyleyen Şen ayrıca, bu iş birliklerinin kadınların ve gençlerin girişimcilik alanındaki bilgi ve becerilerini artırmak için önemli bir platform oluşturduğunu vurguladı.

Kadın ve genç girişimcilerimizin potansiyelini ortaya çıkaracağız

Girişimciliğin sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda toplumsal ve sosyal dönüşümü de tetikleyen güçlü bir araç olduğunu vurgulayan Sabriye Şen, “Bu iş birlikleri sonucunda, kadın ve genç girişimcilerimize sunacağımız destekler ile sürdürülebilir bir ekonomik geleceğin temellerini atmaya katkı sağlamış olacağız.TOBB çatısı altında Bursa Ticaret Borsamız koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız önderliğinde çalışmalarını yürüten Bursa Genç Girişimciler Kurulu üyeleri olarakhep birlikte bu tarz güçlü iş birlikleriyle, kadın ve genç girişimcilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve şehrimizde girişimcilik ekosistemini geliştirmek adına projeler üretmek için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Çağlar: Topluma faydası olan her projede yer alacağız

İmza töreninde konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’nün teknik bir üniversite olmasının yanında toplumsal konularda da ön plana çıktığını söyledi. Öğrencilere ve dezavantajlı bireylere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade eden Rektör Çağlar, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile yapılan protokolün de bu çerçevede çok önemli olduğunu belirtti. Çağlar, “Protokolün ana amacı, üniversitemizde girişimcilik ekosistemini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektir. Bu doğrultuda üniversitemiz bünyesinde TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile ortak projelere imza atacağız, ortak eğitimler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve paneller düzenleyeceğiz. BTÜ olarak her alanda var olmayı sürdürecek, faydalı olan işlerde imzamızı bulundurmaya devam edeceğiz. Protokolüm hem gençlerimize hem de kadınlarımıza faydalı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadın Girişimciler Kurulu ile güçlerimizi birleştiriyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite olarak bilim ve araştırmanın yanı sıra toplumsal katkı konusunda da çok sayıda önemli proje yürüttüklerini vurguladı.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile ortak yürütülecek çalışmanın ana hedefinin üniversite ve iş dünyası ile birlikte topluma daha fazla katkı sağlamak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bugün imzaladığımız proje sayesinde TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte toplumsal katkı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ortak çalışmalar yapacağız. Bu faaliyetleri de ulusal ve uluslararası ölçekte duyurarak gerekli sosyal bilincin oluşturulması noktasında girişimlerde bulunacağız. Ortak eğitimler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve paneller düzenleyeceğiz. Ülkemizin umudu ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimiz ve kadınlarımız için özel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede üniversitemize destek veren ve protokole imza atan TOBB KGK yöneticilerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin çok daha geniş çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.