Tofaş Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Türkiye Ülke Bayrağı: Kuruluş Tarihi: 1968 Konumu: Bursa, Türkiye Önemli Kişiler: Cengiz Eroldu (CEO), Stefano Reganzani (CFO) Alan: Otomotiv Endüstrisi Ürün: Otomobil Resmi Site: www.tofas.com.tr

Tofaş Tarihçesi

1968 – Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. kuruldu.

1969 – Bursa’da üretim fabrikasının temelleri atıldı.

1971 – İlk Tofaş modeli Fiat 124 (yerel adıyla Murat 124, daha sonraki versiyonu Serçe), Fiat lisansı altında üretildi. İlk motorsporları takımı kuruldu.

1972 – Fabrika üretim kapasitesi yıllık 20 bin adete ulaştı.

1973 – Yedek parça üreticisi OPAR kuruldu.

1974 – Tofaş Spor Kulübü kuruldu.

1975 – Mısır’a ihracat başladı.

1977 – Murat 131 modeli üretildi.

1981 – Murat 131’in versiyonları olan Kartal ve Doğan modellerinin üretimine başlandı.

1984 – Fabrika üretim kapasitesi yıllık 35.000’e yükseldi.

1987-1990 yılları arasında fabrikanın üretim kapasitesi artırıldı, 1990 yılında 100.000’e ulaştı.

1990 – Tempra modeli üretildi.

1991 – Yeni motor yatırımları yapıldı.

1992 – Tofaş’ın pazar payı %41’e ulaştı.

1993 – Fabrika üretim kapasitesi yıllık 250.000’e ulaştı.

1994 – Uno modeli üretildi.

1994 – Tofaş Ar-Ge kuruldu

1995 – Tempra modelinin ihracatına başlandı.

1995 – Tüketiciye finansman sağlayan Koç Finans kuruldu.

1997 – Tofaş ve OPAR Yedek Parça ticari birleşime gitti.

1997 – Tofaş Dogan, Şahin Ve Kartal Modellerine Enjeksiyon Takmaya Başladi

1999 – Marea ve Brava modelleri üretildi.

2000 – Doblo modelinin üretimine başlandı.

2001 – Tofaş Fabrika ve Tofaş Oto Ticaret birleşti.

2001 – Alfa Romeo markası Tofaş çatısı altına girdi.

2002 – Albea modeli üretildi.

2002 – Tofaş; Sektör Lideri, İhracat Şampiyonu, Üretim Şampiyonu, Motor Sporları Markalar Şampiyonu oldu.

2003 – Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi açıldı.

2005 – Ferrari ve Maserati markalarının distribütörlüğü alındı ve Fer Mas kuruldu.

2006 – Palio ve Albea modellerinin Rusya’ya ihracatı başladı.

2007 – Fiat Linea lanse edildi.

2007 – İkinci el operasyonları için Otoeksper markası hizmete başladı.

2007 – Lancia markasının distribütörlüğü alındı

2007 – Minicargo projesi tamamlandı. Fiat Fiorino’nun lansmanı yapıldı. Minicargo projesiyle Tofaş’ın tarihinde ilk kez, PSA’ya Peugeot Bipper ve Citroen Nemo adlarıyla üretim yapıldı.

2007 – Tofaş’ın üretim kapasitesi 250.000 adetten 360.000’e yükseldi.

2008 – Tofaş’ın üretim kapasitesi 360.000 adetten 400.000’e yükseldi.

2009 – Albea Sole lanse edildi.

2009 – Tofaş Basketbol Takımı 1. lige yükseldi.

2010 – Yeni Fiat Doblo’nun üretimine başlandı. Fiat Doblo “2011 Uluslararası Yılın Ticari Aracı” seçildi.

2011 – Doblo modeli, Opel ve Vauxhall markaları için üretilmeye başlandı.

2012 – Fiat ve Chrysler şirketlerinini global birleşmesi sonrasında Jeep markasının satış ve satış sonrası operasyonları Tofaş’a katıldı.

2013 – Amerika ve Kanada’ya ihraç edilecek Doblo Amerika ile Doblo FL yatırımları açıklandı.

2013 – 2015’te piyasaya sürülecek yeni sedan otomobil yatırımı açıklandı.

2013 – Tofaş Fabrikası, WCM – Dünya Klasında Üretim Programı’nda, Fiat-Chrysler dünyasındaki 175 üretim tesisi arasında Altın Seviye”ye yükseldi.

2014 – Tofaş Akademi’nin yeni binası açıldı.

2014 – Tofaş Fen Lisesi’nin protokolü imzalandı.

2015 – Tofaşspor Bursa’da TOFAŞ Spor Salonunun temelini attı.

2016 – Tofaş distribotörlügünü yaptıgı Alfa Romeo’nun 4C Spider Modelini Türkiye pazarına sundu.

2016 – Tofaş 2015 Şubatında temelini attıgı spor salonunun açılışını gerçekleştirdi.Spor salonuna Merhum Mustafa Koç’un ismi verildi.

Tofaş Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye