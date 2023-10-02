Türkiye'nin İnegöl'de üretimine başlanan yeni otomobil projesi Amperino'nun kaportası yapıldı. AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi Ve Ticarer eski Bakanı Mustafa Varank, üretimine başlanan Amperino'yu İnegöl'deki tesislerinde test sürüşü yaptı.

Amperino, 16-18 Kasım da Bursa da yapılacak olan TOGG, TESLA gibi markalıların da bulunacağı ELEKTRİKLİ ARAÇ FUARI’ında sergilenecek.

Amperino’nun 150 kilometre yol gidebilidiğini belirten Yakup Canseven seri üretimine 2025 yılında başlanacak otomobili A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençlerin kullanabileceğini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi Ve Ticaret eski Bakanı Mustafa Varank, İnegöl'e gelerek tesisinde Amperino'nun üretim aşamalarını inceledi. Kaportası oluşturulan aracın test sürüşünü yapan Varank, araca tam puan verdi.

Saloni ve Erhun Metal işbirliğinde üretimine başlanan Amperino'nun özellikleri; 150 km menzil

Evde 240 dk, istasyonda 80 dk şarj süresi

90 km/s maksimum hız

650 kg boş ağırlık

370 lt bagaj

16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun

Uzunluk: 3159 mm, Genişlik: 1500 mm, Yükseklik: 1450 mm

Kompozit gövde

Önde bağımsız, arkada yarı bağımsız süspansiyon