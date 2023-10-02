Türkiye'nin İnegöl'de üretimine başlanan yeni otomobil projesi Amperino'nun kaportası yapıldı. AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi Ve Ticarer eski Bakanı Mustafa Varank, üretimine başlanan Amperino'yu İnegöl'deki tesislerinde test sürüşü yaptı.
Amperino, 16-18 Kasım da Bursa da yapılacak olan TOGG, TESLA gibi markalıların da bulunacağı ELEKTRİKLİ ARAÇ FUARI’ında sergilenecek.
Amperino’nun 150 kilometre yol gidebilidiğini belirten Yakup Canseven seri üretimine 2025 yılında başlanacak otomobili A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençlerin kullanabileceğini söyledi.
AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi Ve Ticaret eski Bakanı Mustafa Varank, İnegöl'e gelerek tesisinde Amperino'nun üretim aşamalarını inceledi. Kaportası oluşturulan aracın test sürüşünü yapan Varank, araca tam puan verdi.
Saloni ve Erhun Metal işbirliğinde üretimine başlanan Amperino'nun özellikleri; 150 km menzil
Evde 240 dk, istasyonda 80 dk şarj süresi
90 km/s maksimum hız
650 kg boş ağırlık
370 lt bagaj
16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun
Uzunluk: 3159 mm, Genişlik: 1500 mm, Yükseklik: 1450 mm
Kompozit gövde
Önde bağımsız, arkada yarı bağımsız süspansiyon