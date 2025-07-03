AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’yı makamında ziyaret ederek Tokat genelinde devam eden ve planlanan projeleri kapsayan kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Toplantıda, Tokat'ın tarımsal sulama ve içme suyu altyapısını güçlendirecek stratejik yatırımlar detaylı şekilde ele alındı.

Ziyaretin odak noktalarından biri Tokat DSİ 72. Şube Müdürlüğü’nün kurumsal kapasitesiydi. Milletvekili Arslan, bölgede görev yapan personel sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, DSİ'nin ekipman parkının modernize edilmesi ve sahadaki çalışmaların daha verimli yürütülmesi için gerekli desteğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

210 BİN DEKARLIK KAZOVA SULAMA PROJESİ ÖNCELİKLER ARASINDA

Toplantıda, yatırım programına alınan ve 210.000 dekar alanı kapsayan Kazova Sulama Projesi ile Turhal ve Tokat Merkez İçme Suyu projeleri gündemin üst sıralarında yer aldı. Bu projelerin ihale süreçlerinin hızlandırılması ve ödeneklerin artırılması yönündeki talepler DSİ Genel Müdürü Balta’ya iletildi.

TOKAT’TA 54 MİLYAR TL’LİK 157 YATIRIM

Milletvekili Arslan, Tokat genelinde devam eden ve planlanan toplam 157 DSİ yatırımının yaklaşık 54 milyar TL’lik bir bütçeyi kapsadığını belirtti. Arslan, bu yatırımların hayata geçirilmesinin Tokat’ın su altyapısını dönüştüreceğini ifade etti.

“CUMHURBAŞKANIMIZA VE DSİ’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Arslan, “Tokat’ımızın her ilçesine hizmet ulaştırmak, suyla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak ve çiftçimizin yanında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti Milletvekilleri olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyor, DSİ ile yakın iş birliği içerisinde ilerliyoruz. Eser ve hizmet siyasetine yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ilimiz yatırımlarına destek olan DSİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta’ya hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

BARAJ, GÖLET VE TAŞKIN KORUMA PROJELERİ GÜNDEMDE

Görüşmede ayrıca Tokat genelindeki baraj, gölet, sulama kanalları ve taşkın koruma projeleri gibi hayati öneme sahip yatırımların mevcut durumu da masaya yatırıldı. Yeni projelerin yatırım takvimine alınması için gerekli planlama çalışmalarının başlatılması konusunda mutabakata varıldı.