Tokat AK Parti İl Başkanı Ali Özer Yeni Sanayi Sitesi yapımı için Bakanlığımızın esnafa ağır şartlar sunduğuna dair çıkan haberlerin yanıltıcı ve yanlış olduğunu belirterek, "Bize sunulan imkanlar ülkemiz şartlarına göre sunulan imkanların en iyilerindendir" dedi.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat AK Parti İl Başkanı Ali Özer Yeni Sanayi Sitesi yapımı için Bakanlığımızın esnafa ağır şartlar sunduğuna dair çıkan haberlere ilişkn açıklama yaptı.

AK Parti Tokat İl Başkanlığı'ndaki açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Tokat’ta çok verimli bir ziyaret gerçekleştirildiği belirtti.

Başkan Özer, Bakan Kacır’ın Gaziosmanpaşa üniversitesi öğrencilere “Milli Teknoloji Atölyesi” kurulması müjdesini verildiğini sonrasında Yeni Sanayi sitesi proje toplantısı yaptığını ve Burdada projenin en kısa zamanda hayata geçmesi için Hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Basında çıkan “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Tokat Yeşil Sanayi Sitesi bu beklentilere ile 15 yılda geçse bitmez diyerek yeni ağır şartlar ortaya sundu.” Söylemlerinin yanıltıcı ve yanlış olduğunu ifade eden Başkan Özer, "Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ilimize ziyaretinde Valimiz Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte çok verimli görüşmeler yapıldı. İlk olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitemizde Sayın Bakanımız ve ilk astronotumuz olan Alper Gezeravcı'yı öğrencilerimize buluşturduk. Çok verimli geçen Gençlik Buluşması'nda Türkiye 100 yılında teknolojinin geliştirilmesi için öğrencilerimize bütün imkanları sağlanacağı ve üniversitemize “Milli Teknoloji Atölyesi” kurulması müjdesini verdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi programından sonra sayın Valimiz ev sahipliğinde Sayın Bakanımız başkanlığında, Milletvekillerimiz, İl Başkanlığımız ile Kooperatif yönetim kurulu katılımı ile Yeni Sanayi Sitesi proje toplantısı yapıldı. Toplantıda sayın Bakanımız projenin mevcut şartlara göre yapımının 15-20 yıl süreceğini bununda sağlıklı olmayacağını ifade etti. Bakanımız, kentsel dönüşümün yapılacağı mevcut Sanayi arsası ile ilgili olarak da bu arsanın mülkiyetin tamamen vatandaşlara ait olacağını bura da devletin herhangi bir beklentisi ve kazancının olmadığını ve yeni sanayi sitesinin yapılacağı arsanın çok düşük bir maliyetle üyelere kazandırıldığını ifade etti" diye konuştu.

"Bakanımız Yeni Sanayi Sitesi projesinin ihaleye çıktığı tarihte yıllık faiz oranlarının tek haneli olduğu bir dönem olduğunu Şu an için bu faiz oranlarıyla bu ihalenin yapılması mümkün olmayacağını belirtti" diyen Başkan Özer, "Sayın Bakanımız yeni Sanayi Sitesi yönetim kuruluna iki yeni teklifte bulundu. İlk teklifte faiz güncellemesi yaparak faiz oranını yüzde 30 olarak güncelleyerek 3 yıl Ödemesiz kalan miktarında 10 yıl da ödemek şartıyla maliyeti devletimizin karşılayacağı ya da yıllık yüzde 3 faizle devam ederek maliyetin yüzde 70 finansmanını devlet geri kalan yüzde 30’u da Kooperatif üyelerinin finansman etmesi şartıyla projenin ihaleye çıkabileceğini ifade etti. Bu teklif hükümetimizin sözünün arkasında durma adına önemli bir gelişmedir" dedi.

Özer, Bakan Kacır'ın bu konudaki tasarrufunun kooperatif yönetimine bırakıldığını anımsatarak, kooperatif yönetimi olarak konun takipçisi olacaklarını kaydetti.