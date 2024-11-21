Bakırköy Belediyesi, ilçedeki riskli yapıların dayanıklı hale getirilmesi ve güvenli konutların inşa edilmesi için ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki KİPTAŞ ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile kentsel dönüşümün en önemli noktalarından biri olan Bakırköy’de güçlendirme projeleri planlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Programda konuşan Başkan Ovalıoğlu “Vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletmek için çeşitli desteklerle yanlarında olacağız. İBB’nin özellikle emeklilere ve dar gelirlilere yüzde 65’e varan hibe desteği olacak. Geri kalan ödemelerinde de faiz farkı almaksızın da 24 ya varan taksit imkanı olacak. Yürüteceğimiz çalışmaları bir kentsel dönüşüm süreci değil, aynı zamanda da Bakırköy’ün geleceğini inşa etme açısından da seferberlik olarak görüyoruz” dedi.

Bakırköy Belediyesi, kentsel dönüşüm konusunda önemli bir adım atarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile iş birliği protokolünü Bakırköy Belediyesi Konferans Salonu’nda imzaladı. İmzalanan protokol ile, kentsel dönüşüm kapsamında mevcut yapı stoğunun yenilenmesi ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ortak bir çalışma gerçekleştirilecek. Bakırköy’e yeni bir soluk getirecek proje, “İstanbul Yenileniyor” çalışmasının bir parçası olarak yürütülecek. Bu süreç, ise vatandaşlarla iş birliği içinde şeffaf bir şekilde yönetilecek. Protokol neticesinde, Bakırköy’de kentsel dönüşümün yapılabilmesi için gerekli hızlı tarama işlemi, binasını dönüştürmek veya güçlendirmek isteyen vatandaşlara bilgilendirme, danışmanlık, uzlaştırma ve mali destek konularında kolaylıklar sağlanacak.

İmza törenine Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, CHP Bakırköy ilçe temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

“Bakırköy’ün büyük bir kısmı yaşlanmış ve acil yenilenme ihtiyacı taşıyan yapılardan oluşuyor”

Sağlıksız yapı stoku sorununun yıllardır çözülemediğini dile getiren Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu “İlk olarak 1999 depreminde İstanbul’da yüzleştiğimiz acı tablonun neticesinde geçen 25 yılda baktığımızda Hem Bakırköy’de hem de genelde yüzde 80’e yakın. Bakırköy’ün büyük bir kısmı yaşlanmış ve acil yenilenme ihtiyacı taşıyan yapılardan oluşuyor. Bizler dönüştürme çabasında içerisindeyiz ve bu güce de sahibiz. Bugün Bakırköy’de hayalini kurduğumuz güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli bir imza töreninde bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle alanında yüksek tecrübeye sahip kuruluşumuz KİPTAŞ ile önemli bir işbirliği içine giriyoruz. İlçemizde afet riski altındaki yapıları dönüştürmek ve kentimizi dirençli hale getirmek için çevreyle, doğayla, yerel dokuyla ve çağdaş yapı kültürüyle uyumlu yeni yaşam alanları oluşturulmasına da katkı sunacağız” şeklinde konuştu.

“İBB’nin özellikle emeklilere ve dar gelirlilere yüzde 65’e varan ben hibe desteği olacak”

Vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek için çeşitli desteklerle yanlarında olacaklarının altını çizen Ovalıoğlu “Göreve gelir gelmez Afet İşleri Müdürlüğü ve aynı zamanda da Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Bakırköy’ün ihtiyaçlarına uygun çözümlemelerle ilçemizin tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu bir dönüşümü hayata geçirmek önceliklerimizin başında gelecek. Protokolümüz ‘İstanbul Yenileniyor’ platformu aracılığıyla, vatandaşlarımızın yaptığı başvurular, belediyemiz arasında koordinasyon ve işbirliği süreçlerini kolaylaştıracak. Kentsel dönüşüm danışma ofisimizde de dönüşüm sürecinin en önemli başvuru noktalarından birisi olmaya da devam edeceğiz. Hem belediye bünyemizdeki kentsel dönüşüm danışma ofislerimiz hem de mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm mobil ofislerimizde de yanlarında olacağız. Vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletmek için çeşitli desteklerle yanlarında olacağız. İBB’nin özellikle emeklilere ve dar gelirlilere yüzde 65’e varan hibe desteği olacak. Geri kalan ödemelerinde de faiz farkı almaksızın da 24 ya varan taksit imkanı olacak. Yürüteceğimiz çalışmaları bir kentsel dönüşüm süreci değil, aynı zamanda da Bakırköy’ün geleceğini inşa etme açısından da seferberlik olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.