Tokat’ın Büyükbeybağı Mahallesi Çavdaroğlu Çiftliği bölgesi, yıllardır yaşadığı içme suyu sıkıntısına kavuştu. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun liderliğinde, belediye ekipleri hızlı ve kalıcı çözümler üreterek bölgedeki su sorununu ortadan kaldırdı.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA)- Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 1300 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ve motor terfi hattı inşa ederek, Çavdaroğlu Çiftliği'nin su sorununu çözüme kavuşturdu. Yapılan sondaj çalışmaları ile su kaynağına ulaşıldı ve dalgıç pompa ile suyun bölgede kullanıma sunulması sağlandı. Yaklaşık iki aylık süreçte tamamlanan çalışmalar neticesinde bölge sakinleri uzun süredir bekledikleri içme suyuna kavuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve başladığı ilk günden itibaren Tokat’ın her bölgesinde vatandaşların taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler üretme kararlılığını sürdürdü. Çavdaroğlu Çiftliği ziyaretinde, bölge sakinlerinin içme suyu sıkıntısına bizzat şahit olan Başkan Yazıcıoğlu, çalışmaları yerinde başlatarak iki ay gibi kısa bir sürede sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti. Başkan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çavdaroğlu Çiftliği sakinlerimizin yıllardır süregelen içme suyu sıkıntısını çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Seçim öncesinde Tokat halkına Üretken Belediyecilik sözü veren Başkan Yazıcıoğlu, bu anlayışı hayata geçirerek Tokat’ın her köşesinde hizmetlerin sürdüğünü ifade etti. Başkan Yazıcıoğlu, “55 metrelik sondaj kuyusu ile su kaynağına ulaşıp, motor terfi hattını tamamladık. Belediyemizin öz kaynakları ile kısa sürede bu sorunu çözüme kavuşturduk. Kışlabağları bölgesinde de benzer bir çalışmayı tamamlayarak bölge halkını temiz içme suyuna kavuşturmuştuk. Tokat’ın tüm sorunlarını Üretken Belediyecilik anlayışımızla çözmeye devam edeceğiz.” dedi.